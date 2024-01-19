الخطيب يسافر إلى الإمارات لحضور حفل جلوب سوكر

ياسر رشاد - القاهرة - سافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى دولة الإمارات، وذلك لحضور بطولة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الرابعة عشرة، الذي يقام في دبي مساء اليوم الجمعة.

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وتقام حفلة جلوب سوكر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.



وينافس النادي الأهلي على 4 جوائز، منها جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، التي يتسابق عليها كل من الهلال والنصر والاتحاد من السعودية، بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

كما يوجد محمد الشناوي ومارسيل ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأول وأفضل مدرب.