محمد قدوس يعلق على إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا

علق محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد على إصابة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023.

وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وطلب التبديل وشارك مصطفى فتحي بدلا منه.

وتعادل منتخب مصر أمام غانا بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

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وقال قدوس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للكاف: “متأسف لإصابة محمد صلاح، وأتمنى له الشفاء العاجل”.

وتابع نجم منتخب غانا: “محمد صلاح لاعب رائع، ولكننا لعبنا بالطريقة وبالعقلية ذاتها بتواجده أو بعد خروجه”.

وأكمل محمد قدوس: “لقد عملت بجد للعودة إلى القمة ومساعدة فريقي، إنه شعور مختلط، كمهاجم، تريد أن يكون لأهدافك تأثير على النتيجة”.

واختتم نجم منتخب غانا: “لقد حصلنا على نقطة من منتخب مصر، ولكن كنا نستحق المزيد لأن الأهداف التي تلقتها مرمانا كانت من بعض الأخطاء السخيفة التي ارتكبناها والتي يجب أن نتعلم منها”.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يليه منتخب مصر بنقطتين ثم غانا بنقطة واحدة، وتتذيل موزمبيق بنقطة واحدة أيضًا.