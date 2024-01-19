موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الوحدة الإماراتي، في نصف نهائي بطولة أبو ظبي الودية، خلال خوضه معسكر في دولة الإمارات حاليا.

ويشارك فريق الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بجانب أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتنطلق مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي غدا السبت في نصف نهائي البطولة الودية، في السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الزمالك وصل إلى الإمارات أمس من أجل بدء معسكره الإعدادي الذي يتخلله خوض بطولتين وديتين في أبو ظبي، ومدينة دبي قبل العودة مرة أخرى للقاهرة.

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