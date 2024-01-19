الاتفاق السعودي يواصل تحضيراته لمباراة أم صلال القطري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته في التدريب الأخير والذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب معسكر أبو ظبي ، تحضيراً لمواجهة فريق أم صلال القطري مساء يوم غدٍ السبت على استاد آل نهيان بأبوظبي ، ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية .

تأتي استعدادات فارس الدهناء في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

اشتمل المران بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ، على تمارين وقائية والإحماء ، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء يوم غدٍ أمام الفريق القطري ، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب .

فيما خصص الجهاز الفني في الفترة المسائية تدريب استشفائي للاعبي الفريق في مسبح المعسكر .

