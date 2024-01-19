الخطيب يشكر مؤسسة «جلوب سوكر».. ويهدي الجائزة إلى العامري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسسة «جلوب سوكر» وإلى كل أساطير كرة القدم من ‏لاعبين حاليين ونجوم سابقين ومسئولين في كل أنحاء العالم، خلال حضوره حفل «جلوب سوكر»، الذي أقيم مساء اليوم في دبي، وتسلم جائزة ‏الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط‎.‎

وأكد الكابتن الخطيب في كلمته خلال الحفل على اعتزازه وتقديره الكامل لكل من صوت لصالح النادي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة الأفضل في ‏الشرق الأوسط، وقام بإهداء الجائزة إلى جماهير الأهلي التي تعد السند الدائم ومصدر القوة، والحافز على الاستمرار في تحقيق ‏المزيد من النجاحات.‏

الخطيب يهدي الجائزة للعامري فاروق

كما حرص الكابتن الخطيب على إهداء الجائزة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر بمحنة صحية، متمنيًا له ‏الشفاء العاجل.