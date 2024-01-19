"جلوب سوكر".. الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن عام 2023.

وتفوق النادي الأهلي على منافسيه بالجائزة، الهلال السعودي واتحاد جدة كأفضل الأندية في الشرق الأوسط.

ويقام الحفل في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وتقسم الجائزة إلى 14 فئة مختلفة، أبرزها أفضل نادي ومدرب، بجانب جائزة أفضل لاعب الذي يتنافس عليها محمد صلاح وكيليان مبابي وميسي و هالاند.

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