"جلوب سوكر".. دي بروين يتسلم جائزة مانشستر سيتي كأفضل نادٍ في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد نادي مانشستر سيتي جائزة أفضل نادٍ في العالم عن عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقام الآن.

وتسلم كيفن دي بروين جائزة مانشستر سيتي كأفضل نادي في العالم خلال 2023.

ويقام الحفل في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وتقسم الجائزة إلى 14 فئة مختلفة، أبرزها أفضل نادي ومدرب، بجانب جائزة أفضل لاعب الذي يتنافس عليها محمد صلاح وكيليان مبابي وميسي و هالاند.

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