الامارات | كاميرون يونغ يتصدر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت منافسات النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لليوم الثاني على التوالي على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، حيث تمكّن الأمريكي كاميرون يونغ من تصدّر جدول ترتيب الجولة الثانية من البطولة بإجمالي 13 ضربة تحت المعدل، في حين لم يكن الحظ حليفاً لحامل لقب النسخة الماضي، روري ماكلروي، والذي سيدخل الجولة الثالثة بمجموع 3 ضربات تحت المعدل.

وخلال منافسات اليوم، حقق يونغ 64 نقطة بواقع 8 ضربات تحت المعدل، حيث أدى اللاعب ذو الـ26 عاماً أداءً باهراً محرزاً ضربة تحت المعدل في 9 حفر وضربة واحدة فوق المعدل في الحفرة الأخيرة.