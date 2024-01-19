الامارات | ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد صعود الرأس الأخضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح منتخب الرأس الأخضر أوّل المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بعدما سحق موزامبيق 3-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، وبهذا الفوز، وخلافاً للتوقعات، ضمِن الرأس الأخضر الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة فقط تصدّر المجموعة أمام مصر (7 ألقاب) وغانا (4).

وسجّل مهاجم رايو فايكانو الإسباني بيبي (32) ومهاجم فاتح كاراغومروك التركي ريان مينديش (51) ولاعب وسط كراسنودار الروسي كيفن بينا (69) أهداف منتخب الرأس الأخضر الذي بات يمتلك ست نقاط أمام مصر (نقطتان) وغانا (نقطة) ولا يمكن اللحاق به حسابياً.

وكان منتخب مصر قد تعادل إيجابياً مع غانا بنتيجة (2-2)، بالمباراة التي جمعتهما في تلك الجولة من كأس أمم إفريقيا.

كما تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، بينما تلقى منتخب غانا هزيمة مفاجئة على يد الرأس الأخضر بهدف نظيف، ليتأزم بذلك موقف منتخبي مصر وغانا وكلاهما يحمل 11 لقبا إفريقيا أمام مفاجأة المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

1- الرأس الأخضر: 6 نقاط من مباراتين.

2- مصر: نقطتان من مباراتين.

3- موزمبيق: نقطة واحدة من مباراتين.

4- غانا: نقطة واحدة من مباراتين.