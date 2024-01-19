أول تعليق من ليفربول على إصابة محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت الإصابة التي تعرض لها قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أمس الخميس، خلال مباراة المنتخب الوطني مع منتخب غانا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، صدمة لدى فريقه الإنجليزي "ليفربول".

وتسببت إصابة محمد صلاح في استبداله مع نهاية الشوط الأول للمباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بزميله مصطفى فتحي.

وفي أول تعليق من ليفربول وفقا لموقعه الرسمي، صرح المدير الفني للفريق الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، عن حالة محمد صلاح، وما إذا كان يمكنه العودة إلى النادي في وقت أبكر مما كان متوقعًا: "لا نعرف أي شيء، لقد تحدثت معه في الليلة السابقة، وكيف أن الأمر مع هذه الإصابات، أنت بحاجة إلى مزيد من التقييم، وهذا ما يفعلونه حاليًا، وبعد ذلك سنعرف المزيد، بالطبع، كانت الصدمة في تلك اللحظة: يا إلهي، ما هذا؟".

وأضاف كلوب: "لكن ليس لدي المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وعن ما إذا كان ليفربول سيرسل طاقمًا طبيًا لعلاج محمد صلاح، أجاب المدرب الألماني: "سنرى، ذلك يعتمد على تشخيص حالته، سيكون هناك فحص بالموجات فوق الصوتية، وسوف يقومون بالتصوير بالرنين المغناطيسي، وبعد ذلك سنعرف ما هو، وبعد ذلك سنرى ما تخطط له مصر، لكن من السابق لأوانه أن أدلي بأي قرار".

في السياق، كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري أن محمد صلاح من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، بعد خروجه مصابًا خلال مباراة فريقه مع منتخب غانا.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "صلاح يعاني من آلام في أوتار الركبة اليسرى، ما أدى إلى تغييره خلال المباراة".

وخرج محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في أبيدجان، أمس الخميس.

وأضاف طبيب المنتخب أن محمد صلاح "سيخضع لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان يمكنه اللعب ضد منتخب الرأس الأخضر".

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر الأخيرة في المجموعة الثانية أمام الرأس الأخضر، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل، حاسمة في سعيها للوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت مصر قد تعادلت مع غانا في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-2، وسجل الهدفين من المنتخب الوطني عمر مرموش ومصطفى محمد.

جدير بالذكر أن مصر توّجت بلقب كأس أمم إفريقيا 7 مرات، وهو رقم قياسي، لكن آخر تلك الألقاب جاء في عام 2010، قبل عام من ظهور، محمد صلاح، لأول مرة على المستوى الدولي.