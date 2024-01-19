المفتوحة والمشفرة.. قنوات SSC تحصل على بث مباريات النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لجولة تدريبية تحضيرية، سيخوضها في الصين خلال شهر يناير الجاري لعام 2024.

و يعد كريستيانو رونالدو أول الغائبين عن مباريات النصر في جولة الصين، والتي تترقبها الجماهير الصينية بشغف، بعد تعرضه للإصابة، وتأكد حاجته إلى العلاج والتأهيل.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو النصر مباراتين وديتين أمام فريقي شانجهاي شينوا وزهيزانج في 24 و28 يناير المقبل، على ملعب شينزين في الصين.

قناة عربية تعلن نقل مواجهات النصر:

حصلت مجموعة قنوات SSC الإعلامية، على حقوق مواجهات النصر خلال معسكر الصين المقبل، ولكن لم تكشف القناة الناقلة حتي الآن على آلية إذاعة المباريات المرتقبة، وأن تكون على القناة المفتوحة أم المشفرة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي توج هدافًا للعالم في 2023، قد تواجد في عيادة النادي الطبية خلال اليومين الماضيين، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، ليخضع لجلسات علاجية، وتدريبات خفيفة في صالة اللياقة.

رونالدو نجم النصر

الاتفاق السعودي يواصل تحضيراته لمباراة أم صلال القطري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته في التدريب الأخير والذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب معسكر أبو ظبي ، تحضيراً لمواجهة فريق أم صلال القطري مساء يوم غدٍ السبت على استاد آل نهيان بأبوظبي ، ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية .

تأتي استعدادات فارس الدهناء في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

اشتمل المران بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ، على تمارين وقائية والإحماء ، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء يوم غدٍ أمام الفريق القطري ، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب، فيما خصص الجهاز الفني في الفترة المسائية تدريب استشفائي للاعبي الفريق في مسبح المعسكر .

هندرسون يوجه رسالة مؤثرة للسعودية عقب رحيله

علق جوردان هندرسون، قائد فريق الاتفاق السابق، على قراره الرحيل عن الدوري السعودي، والانتقال إلى نادي آياكس أمستردام الهولندي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الراهنة.

وفي تصريح تاريخي، علق هندرسون، على السؤال المتكرر من الصحفيين خلال مؤتمر تقديمه لاعبا جديدا لنادي إياكس، حول: "هل أنت نادم على خطوة إنتقالك إلى الدوري السعودي؟"، ليرد متوسط الميدان الإنجليزي: "اسمع في الحياة تحدث أمور وتغيرات بإمكانك أن تطلق عليها أخطاء أو ندم أو أي شيء، لكن الأخطاء تسمى أخطاء فقط عندما لا تتعلم منها ولقد تعلمت الكثير في السعودية كانت تجربة مختلفة حقاً".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير في السعودية، ليس لدي كلمة واحدة سيئة تجاه السعوديين سواء في الدوري أو في النادي، لقد حاولوا جعل الوضع مريح قدر المستطاع لي ولعائلتي.. لقد كونت الكثير من الأصدقاء هناك وسأظل أتحدث معهم للأبد".

وكان هندرسون، قد انضم إلى صفوف الاتفاق في صيف 2023، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، وشارك في 17 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، صنع خلالها 4 أهداف.