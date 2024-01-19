وصلت إلى ربع النهائي.. الرأس الأخضر ليست مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - سبق منتخب الرأس الأخضر جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار وحسم موقفه كأول المتأهلين لدور الـ 16.

حيث حسم منتخب الرأس الأخضر بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بعدما حقق الفوز على موزمبيق ليحقق العلامة الكاملة بحصد النقاط الـ6 والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، حيث فاز على غانا في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

تاريخ الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

شارك منتخب الرأس الأخضر 3 مرات في البطولة القارية.

كانت مشاركته الأولى في نسخة 2013، حيث ظهر منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا في هذه النسخة التي لعبت في جنوب أفريقيا، وبلغ ربع النهائي، لكنه خرج أمام غانا بنتيجة 2-صفر منهيا مشاركته في المركز السابع.

بينما شارك للمرة الثانية في نسخة 2015 في غينيا الاستوائية خرج منتخب الرأس الأخضر من دور المجموعات.

وأخيرا شارك الرأس الأخضر في نسخة 2021 بالكاميرون وبلغ دور الـ16 قبل أن يهزم بهدفين دون رد أمام منتخب السنغال، الذي توج لاحقا باللقب بفوزه على مصر في النهائي بركلات الترجيح 4-2.

وفي مجموع مشاركته الثلاث الماضية، سجل الفريق 6 أهداف، وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأشهر لاعبي كرة القدم في كاب فيردي هم: جوناس غارسيا، ونونو سانتوس، وروي فاريا، بينما تصنيف كاب فيردي في الفيفا هو «112».

منتخب الرأس الأخضر

تاريخ مواجهات منتخبي مصر والرأس الأخضر

سبق أن دخل المنتخبان المصري والرأس الأخضر في مواجهة لأكثر من مرة، حيث خاض الثنائي نحو 15 لقاء منذ عام 2003،

فاز منتخب مصر في 11 مباراة، بينما حقق كاب فيردي النصر في مباراتين، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مباراة مصر وكاب فيري يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الثانية



1–الرأس الأخضر .. 6 نقاط

2–مصر .. 2 ( نقطتين )

3–موزمبيق .. 1 ( نقطة )

4–غانا .. 1 ( نقطة )