موقف ريال مدريد من رحيل فينيسوس لمانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة قوية في ضم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب بقوة في تدعيم الجزء الهجومي لديه، بعد معاناة الفريق خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن هناك اقتناع كبير بالتعاقد مع فينيسيوس من ريال مدريد، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب خلال المواسم الماضية مع الميرينجي.

في سياق متصل، أكدت تقارير إسبانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد يرفض التفريط في خدمات فيني خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن المدرب الإيطالي يعتبر فينيسيوس أحد أهم اللاعبين لديه، كما أنه يعد نجم الفريق بعد رحيل الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وكان فينيسوس قد نجح في تحقيق عدد من الألقاب مع ريال مدريد منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي وكأس العالم للأندية.