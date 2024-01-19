اخبار الرياضه

تعديل موعد مباراة الزمالك والوحده الإماراتى

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ياسر رشاد - القاهرة - السابعه إلا ربع مساء الغد

الجمعة 19/يناير/2024 - 09:00 م 1/19/2024 9:00:20 PM

قررت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية إجراء تعديل في موعيد مباريات البطولة، المقرر انطلاقها غداً السبت.

وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي لتقام في تمام الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

وتقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الإمارات، 3:10 بتوقيت القاهرة.

واختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد آل نهيان استعداداً للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غداً.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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