تعديل موعد مباراة الزمالك والوحده الإماراتى

ياسر رشاد - القاهرة - السابعه إلا ربع مساء الغد

الجمعة 19/يناير/2024 - 09:00 م 1/19/2024 9:00:20 PM

قررت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية إجراء تعديل في موعيد مباريات البطولة، المقرر انطلاقها غداً السبت.

وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي لتقام في تمام الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

وتقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الإمارات، 3:10 بتوقيت القاهرة.

واختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد آل نهيان استعداداً للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غداً.