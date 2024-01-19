رونالدو يكشف الأندية المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، توقعاته فيما يخص الفريق الذي سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.



وتحدث رونالدو خلال تصريحات بحفل جوائز دبي جلوب سوكر، حيث أشار إلى أن الثلاثي ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ مرشحون لحصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وأكد الدون على أن مانشستر سيتي نجحوا في تقديم موسم مميز، حيث حققوا لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

تصريحات رونالدو

قال كريستيانو رونالدو: "بالتأكيد مانشستر سيتي قام بعمل مميز، أوجه لهم التهنئة على موسمهم، اللاعبون والمدرب، كانوا رائعين".

وتابع اللاعب البرتغالي تصريحاته، حيث قال: "نجح السيتي أخيرًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "بالتأكيد كانوا يستحقوا ذلك قبل عامين، أنا أستمتع برؤيتهم يلعبون، السيتي لديهم الفرصة للفوز بلقب دوري الأبطال مجددا".

بينما تطرق للحديث عن الأندية المرشحة للفوز بلقب التشامبيونزليج هذا الموسم، فقال رونالدو: "بالطبع، مان سيتي، وريال مدريد وبايرن ميونخ".