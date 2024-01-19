جلوب سوكر.. كل ما فاتك في حفل الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للأفضل في الشرق الأوسط والعالم لعام 2023، في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وشهد الحفل فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط لعام 2023، بجانب حصد نادي زد لجائزة أفضل أكاديمية في الشرق الأوسط.

وفاز ايرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في العالم بجانب مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو الذي حصد جائزتي أفضل لاعب في الشرق الاوسط وهداف العالم 2023.

ونستعرض لكم أبرز أحداث حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وصول الخطيب لحفل جلوب سوكر (صور)

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