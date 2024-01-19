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رونالدو: الدوري السعودي سيصبح أحد أفضل 3 دوريات في العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد ، لاعب النصر، عن أن دوري روشن السعودي سيصبح واحد من أفضل 3 دوريات في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.


وشدد الدون على أنه يشعر بالسعادة الكبيرة في النصر، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي تقدم بصورة مميزة في المنافسات التي أصبح عليها.

تصريحات رونالدو

تحدث رونالدو في تصريحات خلال حفل جوائز دبي جلوب سوكر، حيث قال: "لدي شعور بالسعادة في النصر، فهي خطوة رائعة، الدوري السعودي في تقدم".
وتابع: "بالتأكيد، الأمر سيستغرق وقتًا، لكن خطوة بخطوة سيذهبون لمستوى القمة".
وأردف: "أظن أن دوري روسن السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، الناس في سيكونوا فخورين به".
وأوضح رونالدو أن الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، بل في السعودية لديهم تنافسية أكبر من الفرنسي، مُشيرًا إلى أنه قضي عامًا هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالوقت الحالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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