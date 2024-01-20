الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مستحقات

كشف لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أنه ينتظر تسلّم بقية المستحقات المالية الخاصة به، والمترتبة على النادي، بعدما قام الأخير بإنهاء عقده بالتراضي بشكل مفاجئ، لافتاً إلى ما وصفه بالتعامل الجيد الذي وجده من إدارة النادي.

كاساس

أصرّ مدرب منتخب العراق، الإسباني كاساس، على أنه هو فقط المعني باختيار التشكيلة المناسبة، وأنه لا تعنيه الأسماء. وأثمرت اختيارات المدرب فوزاً تاريخياً للعراق على اليابان أمس. وجاءت تصريحات كاساس، رداً على مطالبات عديدة من بعض أنصار المنتخب العراقي في مواقع «التواصل الاجتماعي»، بأن يقوم باختيار بعض الأسماء بعينها.

تبرير

قلل مدرب لأحد أندية «الهواة» من التأثير السلبي لخسارته مباراة سابقة، مشيراً إلى أنها مزعجة لكنها جاءت أمام فريق غير منافس، ما قلل من تداعياتها على موقف الفريق.

استراحة

اشتكى بعض مدربي أندية الدرجة الأولى، عدم وجود توقف معقول بين مرحلتي الذهاب والإياب في المسابقة، قائلين إن التوقف ضروري لاستشفاء المصابين ومراجعة الخطط الفنية.

بيع

اضطر أحد أندية الدرجة الأولى لبيع اثنين من أفضل لاعبيه الأجانب لنادٍ منافس له، وذلك من أجل توفير سيولة مالية تمكنه من سداد التزاماته المالية.

وديّة

رفض أحد أندية دوري المحترفين خوض مباراة ودية مع نادٍ عربي، وجاء الرفض بعدما طلب الفريق العربي الحصول على مقابل مادي من أجل خوض المباراة.

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