الامارات | اتحاد كلباء يحجز مقعداً في نصف نهائي «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق اتحاد كلباء إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة قدم الصالات بفوزه على ضيفه دبا الحصن 2-1، أول من أمس، في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي ضمن مرحلة خروج المغلوب (البلاي أوف).

وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب 2-2، ليتأهل كلباء بمجموع المباراتين 4-3.

وسجل أهداف كلباء كل من حمد الزعابي وحمد البلوشي، بينما أحرز هدف دبا الحصن مروان جاسم.

وسيواجه كلباء في الدور نصف النهائي فريق البطائح يومي 22 و26 يناير الجاري ذهاباً وإياباً.