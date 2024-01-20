الامارات | 3 مباريات ودية خليجية تجهز العين لمواجهة ناساف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق العين لكرة القدم خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمعه بفريق ناساف الأوزبكي في 12 فبراير المقبل ذهاباً، و21 من الشهر ذاته إياباً، إلى جانب ما تبقى من مباريات على الصعيد المحلي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي، أمس، أن المواجهة الأولى ستجمعه بفريق ظفار العماني الاثنين المقبل، على أن يلتقي بعدها فريق التعاون السعودي 27 يناير الجاري، فيما يختتم مبارياته التحضيرية لقاء الأخدود السعودي في الثاني من فبراير المقبل.

وكان «الزعيم» قد استأنف تدريباته الأسبوع الماضي، بعد أن حصل اللاعبون على راحة 20 يوماً، وتحديداً عقب مواجهة البطائح 24 ديسمبر الماضي، فيما ينفذ الفريق حالياً البرنامج الذي وضعه المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو من أجل تحضير الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ويركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بأداء تدريبات في الصالة الرياضية، إلى جانب تنفيذ بعض الخطط التكتيكية في الملعب، في وقت تشتد فيه المنافسة بين اللاعبين من أجل نيل ثقة المدرب كريسبو.

ويغيب عن صفوف الفريق ستة لاعبين مواطنين دوليين، لمشاركتهم مع المنتخب في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، يتقدمهم الحارس خالد عيسى والمدافع خالد الهاشمي، كما يغيب الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ الموجود مع منتخب بلاده في المحفل القاري نفسه.

من جهة أخرى، استقبل لاعبو الفريق على هامش الحصة التدريبية، أول من أمس، أسطورة النادي، البرازيلي رودريغو مينديز، الذي لعب لـ«الزعيم» في الموسم الاستثنائي الذي حصد فيه الفريق لقب دوري أبطال آسيا 2003.

وخلال الزيارة لم يتمكن رودريغو السيطرة على مشاعره التي حركتها أناقة الاستقبال والترحيب الدافئ الذي قوبل به في «بيته» نادي العين، على حد تعبيره، مكتفياً بجملة: «لا يمكنني السيطرة على مشاعري في العين»، وذلك بعد أن قدم له الأرجنتيني كريسبو، المدير الفني وقائد الفريق، قميص النادي الذي حمل توقيع جميع نجوم الفريق قبل التقاط الصورة التذكارية معه.