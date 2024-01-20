إيرلينج هالاند يحصد جائزة “جلوب سوكر” كأفضل لاعب في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - توج النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وفق روسيا اليوم.

وحصل هالاند على هذه الجائزة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي الموسم الماضي، بالتتويج بالثلاثية التاريخية، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد "البريمير ليغ".

وتفوق النجم النرويجي على كل من محمد صلاح، الإنجليزي جود بيلينغهام، الفرنسي كريم بنزيما، البلجيكي كيفن دي بروين، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النيجيري فيكتور أوسيمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال هالاند عقب تلقيه الجائزة: "مانشستر سيتي فريق رائع، أستمتع بالتواجد هنا، وأمل أن أعود سريعا من الإصابة، أشعر بالملل من عدم اللعب".

بينما توج رئيس نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، بجائزة أفضل رئيس للأندية في عام 2023، بعد الثلاثية التاريخية التي توج بها ناديه الموسم الماضي، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.