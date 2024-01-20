سيراميكا كليوباترا يرد على عرض الزمالك لضم لاعبه

حسم نادي سيراميكا كليوباترا موقفه من انتقال نجمه إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إنتهاء أزمة القيد، ليتمكن الفارس الأبيض من تدعيم صفوف بصفقات جديدة في الفترة القادمة.

آشارت تقارير صحفية إلى إهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأكدت التقارير أن سيراميكا رفض التخلي عن لاعبه في الفترة القادمة خاصةً وانه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

كما أوضحت أن الزمالك لم يتواصل مع إدارة سيراميكا بشكل رسمي لضم الاعب وفكرة رحيله مرفوضة.

والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا يرغب هو الاخر في ضم عمرو السيسي من صفوف الزمالك في يناير الجاري.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي بالإمارت للمشاركة في بطولتين دويتين.