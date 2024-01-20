كأس أمم أفريقيا: صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين لمصر

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: سيغيب قائد منتخب مصر محمد صلاح عن المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا ومباراة ثمن النهائي إذا تأهل "الفراعنة"، حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعة.

وسقط جناح ليفربول الإنكليزي البالغ 31 عاماً بعد التحام مع مدافعي غانا الخميس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للقاء الجولة الثانية على ملعب فيليكس بوانيي في أبيدجان والذي انتهى 2 2، وظلّ مستلقياً على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألماً وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأعلن الاتحاد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "إصابة محمد صلاح بشدّ في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا" أمام الرأس الأخضر ثم مباراة ثمن النهائي في حال التأهل، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر إصابته الخميس.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد طبيب المنتخب المصري أنّ صلاح سيخضع لفحوصات "لتحديد مشاركته في مباراة الرأس الاخضر من عدمه"، لكنّ النتيجة أكّدت استبعاده لما بعد ذلك.

وتواجه مصر الإثنين الرأس الأخضر التي ضمنت خلافا للتوقعات صدارة المجموعة الثانية، على أمل الفوز والتأهل كوصيفة.

وإذا تأهلت كوصيفة، ستلتقي ثانية المجموعة السادسة المتوقع أن تكون زامبيا أو الكونغو وبدرجة أقل المغرب.

وصلاح (53 هدفاً في 94 مباراة) هو النجم الأبرز لمنتخب مصر وتتعلق به آمال الجماهير في إحراز اللقب للمرة الثامنة.