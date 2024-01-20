موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، اليوم السبت في مباراة ودية تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية بالامارات.

ويشارك الزمالك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها في الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتأتي مشاركة الزمالك في في الدورة الودية استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية والإفريقية بعد انتهاء فترة التوقف لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

تنطلق مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي، في تمام الساعة 06:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:45 بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي عبر قناة أبو ظبي الرياضية.