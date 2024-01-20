إنتر يعادل إنجاز ميلان القياسي في السوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - عادل فريق إنتر ميلان، رقما قياسيا لجاره اللدود ميلان بعد الفوز على لاتسيو، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي.

وفاز إنتر ميلان، على لاتسيو بثلاثية نظيفة مساء الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض وسجل أهداف النيراتزوري ماركوس تورام، وهاكان كالهانجولو من ركلة جزاء، ودافيد فراتسي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام الرياضية، سيلعب إنتر ميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي رقم 12 في تاريخه.

أوضحت الشبكة العالمية أن النيراتزوري عادل إنجاز ميلان في المركز الثاني كأكثر الأندية خوضاً لنهائي البطولة، فقط يتفوق عليهما يوفنتوس بعد خوضه لـ (17) نهائي.

ووصل إنتر ميلان إلى نهائي السوبر الايطالي، وضرب موعدا مع نابولي الذي تغلب على فيورنتينا بثلاثية نظيفة.