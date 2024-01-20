كولر يعاقب نجم الاهلي ويحرمه من معسكر الإمارات

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، استبعاد مهاجم المارد الأحمر من معسكر الإمارات.

واستبعد كولر، مهاجم الاهلي صلاح محسن، من معسكر الفريق في الإمارات، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية وخروجه من حساباته الفنية.

ويخوض الاهلي معسكر إعدادي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري، يتخلله مباراتين وديتين.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن كولر قرر عدم ضم صلاح محسن لرحلة الإمارات، بعد غيابه عن تدريبات الاهلي لعدة أيام قبل أن يعود لمران الأمس، واكتفى بتدريبات بدنية في صالة”الجيم”.

وأوضحت التقارير أن صلاح محسن، بات خارج حسابات كولر، الذي أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاهلي لرحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت التقارير، أن استبعاد صلاح محسن، جاء بسبب رغبة مسئولي الاهلي، في أن يتم منح اللاعب فرصة لحسم وجهته المقبله.