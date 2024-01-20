قائمة الاهلي لمعسكر الإمارات.. وجوه جديدة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على القائمة التي سيخوض بها معسكر الإمارات، حيث تشهد وجوه جديدة.

ويخوض الاهلي معسكر إعدادي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري، يتخلله مباراتين وديتين.

وشهدت القائمة غياب صلاح محسن وسط أنباء رحيله عن الفريق، بالإضافة إلى كريم نيدفيد، رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمود متولي، أحمد كوكا، بسبب الإصابة

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قائمة الاهلي في معسكر الإمارات

حراسة المرمى: حازم جمال ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

الدفاع: إسلام عبد الله – مازن أسامة – رامي ربيعة – يوسف عبد الحفيظ الحفيظ – إبراهيم عبدالحكيم – معتز محمد – أحمد عابدين – عبدالجواد جودة.

الوسط: أحمد طعيمة – مصطفي أبو الخير – فارس خالد – أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي ، أنتوني موديست.