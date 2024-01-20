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الامارات | منتخب مصر يبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا لليد

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا لليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب مصر لكرة اليد على الكونغو برازافيل 34-19، في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم إفريقيا لليد، المقامة حالياً في مصر.

شهدت المباراة استحواذ منتخب مصر على أحداثها نتيجة الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو "الفراعنة".

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، بعد تحقيق فوزين متتاليين، ويضمن تأهله إلى ربع النهائي من البطولة المقامة على أرضه.

وكان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره الغيني.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم الكاميرون وغينيا والكونغو أيضاً.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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