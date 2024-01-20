الامارات | رئيس السلفادور يلتقي مع ميسي ولاعبي إنتر ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام الرئيس السلفادوري نجيب بوكيله بتحية لاعبي فريق إنتر ميامي الأمريكي وبينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل ودية الفريق أمام منتخب السلفادور والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونشر بوكيله على حسابه بتطبيق (إكس) صوراً من اللقاء الذي تم الجمعة في العاصمة السلفادورية قبل الودية وصافح فيه الرئيس ميسي والتقط صورة مع الفريق الذي يدربه الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

واكتفى بوكيله بتحية الفريق دون أن يحضر الودية.

وشهدت المباراة مشاركة الأوروغواياني لويس سواريز لأول مرة بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الشهر الماضي ليلحق بزميله السابق في برشلونة ميسي الذي كان قد انتقل للنادي الأمريكي في يونيو الماضي.

وبمواجهة السلفادور استهل إنتر ميامي أول جولة عالمية في تاريخه ستشمل مباريات في السعودية وهونغ كونغ واليابان وتستمر حتى 15 فبراير (شباط) المقبل.

ومن جانبه خاض منتخب السلفادور هذه الودية استعداداً للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.