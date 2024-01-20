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الامارات | رئيس السلفادور يلتقي مع ميسي ولاعبي إنتر ميامي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام الرئيس السلفادوري نجيب بوكيله بتحية لاعبي فريق إنتر ميامي الأمريكي وبينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل ودية الفريق أمام منتخب السلفادور والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونشر بوكيله على حسابه بتطبيق (إكس) صوراً من اللقاء الذي تم الجمعة في العاصمة السلفادورية قبل الودية وصافح فيه الرئيس ميسي والتقط صورة مع الفريق الذي يدربه الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

واكتفى بوكيله بتحية الفريق دون أن يحضر الودية.

وشهدت المباراة مشاركة الأوروغواياني لويس سواريز لأول مرة بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الشهر الماضي ليلحق بزميله السابق في ميسي الذي كان قد انتقل للنادي الأمريكي في يونيو الماضي.

وبمواجهة السلفادور استهل إنتر ميامي أول جولة عالمية في تاريخه ستشمل مباريات في وهونغ كونغ واليابان وتستمر حتى 15 فبراير (شباط) المقبل.

ومن جانبه خاض منتخب السلفادور هذه الودية استعداداً للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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