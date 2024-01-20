جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 اللكترونية جدول أهم مباريات اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات في كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تحتضنها كوت ديفوار وتستمر حتى الحادي عشر من فبراير المقبل وأيضًا كاس اسيا.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20 يناير والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس آسيا

الأردن ضد كوريا الجنوبية 1:30 ستاد الثمامة الكأس اكسترا 1، ssc1، بي إن سبورتس آسيا الرياضية 1

البحرين ضد ماليزيا 4:30 استاد جاسم بن حمد بنادي السد ssc1، بي إن سبورتس آسيا الرياضية 1، الرابعة، الكأس اكسترا 1

جدول مباريات أمم أفريقيا

الجزائر ضد بوركينا فاسو 4:00 ملعب السلام مدينة بواكي بي إن سبورت افريقيا 1، الأرضية الجزائرية

موريتانيا ضد أنجولا 7:00 ملعب السلام بمدينة بواكي بي إن سبورت أفريقيا 1

تونس ضد مالي 10:00 أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوغو بي إن سبورتس افريقيا 1

مباريات دورة نادي الوحدة الإماراتي الدولية

الاتفاق السعودي ضد أم صلال القطري 3:15 ستاد آل نهيان في الإمارات أون تايم سبورت

الوحدة الإماراتي ضد الزمالك المصري 6:46 الإمارات ستاد آل نهيان أون تايم سبورت، أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات كأس فرنسا

نانت ضد لافال 6:30 ملعب دي لابيجيور – لويس فونتينيو bein sports 4

روديز ضد موناكو 6:30 استاد بول لينو bein sports 2

أورليانز ضد باريس سان جيرمان 9:45 استاد ديلا سورس bein sports 4

جدول مباريات الدوري الانجليزي

آرسنال ضد كريستال بالاس 2:30 استاد الإمارات بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد نوتينغهام فورست 7:30 ملعب برينتفورد كوميونيتي بي إن سبورت 1

دوري إيطالي

روما ضد هيلاس فيرونا 7:00 استاديو أولمبيكو أبو ظبي الرياضية بريميوم

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس 3:00 Estadio de Valleca bein sport 3

فياريال ضد مايوركا 5:15 استاد دي لا سيراميكا بي إن سبورتس 3

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو 7:30 استاد دي مستالا bein sport 3

سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد 10:00 Abanca-Balaídos بي إن سبورتس 3

جدول مباريات الدوري الالماني

بوخوم ضد شتوتجارت 4:30 Vonovia Ruhrstadion bein sports 2

هايدينهايم ضد فولفسبورج 4:30 فويت أرينا bein sports 8

دارمشتات ضد آينتراخت 4:30 استاد ميرك آم بولينفايتوار bein sports 6

كولن ضد دورتموند 4:30 استاد راين إنرجي بي إن سبورتس 5

فرايبورج ضد هوفنهايم 4:30 Europa-Park Stadion bein sports 6

ار بي ليبزيج ضد ليفركوزن 7:30 ملعب ريد بول أرينا bein sports 5

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديكسبور ضد بشكتاش 6:00 Siltaş Yapı Pendik Stadyumu بي ان سبورتس

ألانيا سبور ضد ريزيسبو 3:00 Bahcesehir Okullari Stadium بي ان سبورتس