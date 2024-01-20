تشكيل منتخب مصر الاولمبي المتوقع أمام العراق في دورة دبي الدولية الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة هامة امام منتخب العراق، مساء اليوم، في ثاني لقاءاته بدورة دبي الدولية الودية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة 17 إلى 28 يناير الجاري.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام قطر

حراسة المرمى: حمزه علاء

الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط: محمود صابر ومحمود جهاد ومحمد شحاتة

الهجوم: ميسي وقطة وأسامة فيصل

واختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته امس الجمعة، استعدادا لمواجهة العراق وديا اليوَم السبت، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى ثاني مباريات معسكره الجاري بالإمارات، والذى يأتي ضمن برنامج إعداده، للمشاركة فى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام العراق والقناة الناقلة

وتقام مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره العراقي، في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، فيما تذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت.