موعد مباراة المنتخب الاولمبي والعراق في دورة دبي الودية والقنة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المنتخب العراقي، مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، بالمواجهة التى تجمعهما في ثاني مبارياته بدورة دبي الدولية الودية.

وتستضيف دولة الإمارات البطولة الودية خلال الفترة من 17 ـ 28 يناير الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي الإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام العراق

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب العراق، اليوم السبت في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراةمصر والعراق بدورة دبي الدولية الودية

وتذاع مباراة مصر والعراق بدورة دبي الدولية الودية اليوم، على قناة أن تايم سبورت على الهواء مباشرة.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وصلت إلى مدينة دبي الإماراتية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات، وخلد اللاعبون للراحة مباشرة وتدرب الفريق مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لأولى مبارياته في دورة دبي الدولية الودية.