موعد مباراة الزمالك والوحدة بالبطولة الودية في الامارات

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم في المواجهة التى تجمع الفريقين بنصف نهائي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

وتقام مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي في نصف نهائي كأس بطولة الوحدة الإماراتي، اليوم السبت في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الخميس الماضي لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وكشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري في الإمارات عن كأس البطولة.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.