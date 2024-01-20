الامارات | "سيلفر ليدي" تهدي "غودولفين" النجمة 11 في بطولة "كيب فيردي" بـ "ميدان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت المهرة "سيلفر ليدي" فريق "غودولفين" العالمي، اللقب الـ 11 تاريخياً في بطولة "كيب فيردي" للمهرات والأفراس للفئة الثانية "جروب2"، عقب فوزها، أمس، بالشوط السادس والرئيس، في الأمسية السابعة من موسم "كرنفال سباقات دبي"، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار ميدان، وتضمنت 9 أشواط رعتها "موانئ دبي العالمي" بإجمالي جوائز بلغ 2.36 مليون درهم.

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً، تمكن خلاها فريق "غودولفين" من تحقيق ثنائية الفوز مع المدرب شارلي آبلبي، إذ بجانب انتصار "سيلفر ليدي"، أضاف زميلها في الإسطبل "مستيريوس نايت" لقب الشوط السابع المخصص لخيول فئة "هانديكاب" ومسافة 1400 متر عشبي.

كما حفلت الأمسية في ثاني بطولاتها الرئيسة، اكتساح المهرة "منامة غولد" بشعار "فيكتورياس للسباقات" وإشراف المدرب فوزي ناس، لمنافساتها، نحو انتزاعها الفوز بلقب الشوط الخامس "كوكو بيتش" المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر رملي.

وجاء تفوق "سيلفر ليدي" البالغة من العمر 4 سنوات، في الشوط السادس ولارئيس، عقب قيادة ناجحة من الفارس مايكل بارزلونا، قطعت من خلالها خط نهاية السباق الممتد لمسافة 1600 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و34 ثانية 57 جزء من الثانية، بفارق "عنق" عن رفيقتها في "الاسطبل" والمرشحة الأبرز للقب "إنجليش روز" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك.

وفي باقي النتائج، نجح المهر "الواري" بشعار الرحماني للسباقات وإشراف المدرب أحمد المحيربي وقيادة الفارس ريتشارد مولن، في الفوز بلقب الشوط الافتتاحي الذي خصص للخيول العربية الأصيلة للفئة المبتدئة ومسافة 1600 متر رملي، قبل أن يتوج الجواد "الأربد" المملوك لناصر عسكر وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس كونور بيزلي من انتزاع لقب الشوط الثاني الذي خصص للخيول المبتدئة ومسافة 1200 متر عشبي.

وواصل الجواد "مستر كافو" المملوك لسلطان علي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، تألقه على مضمار ميدان، بعد أن قاده الفارس كونور بيزلي للفوز بلقب الشوط الثالث الذي امتد لمسافة 1200 متر رملي وخصص لخيول فئة "هانديكاب"، وليشهد الشوط الرابع عودة الجواد "فرانز كافكا" لحمدان السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، لمنصات التتويج بعد غياب، بفوزه بلقب الشوط الرابع الذي حمل تصنيف "هانديكاب" وأقيم على مسافة 1900 متر عشبي.

وقاد الفارس تاغ أوشيه، الجواد "إمبريال إمبير" بشعار "تتش غولد للسباقات" وإشراف المدرب بوبات سيمار، إلى تسجيل انتصارٍ مستحق بلقب الشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، وخصص لفئة "هانديكاب"، قبل أن تختتم الأمسية بفوز الجواد "ماونت تامبورا" لناصر عسكر وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس مايكل بارزلونا، بلقب الشوط التاسع الذي خصص للخيول المبتدئة ومسافة 2000 متر عشبي.