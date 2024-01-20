نجم مانشستر سيتي يوافق على الانتقال إلى برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى ضم لاعب وسط جديد، هذا الشتاء، وكالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي، أحد الأسماء التي يراقبها برشلونة في يناير الجاري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن كالفين فيليبس أصبح خيارًا مفضلاً لدى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، والذي يحلم بحسم الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري، رغم الصعوبات الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.

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وأشارت إلى أن هناك بعض العوامل التي تلعب لصالح برشلونة في الصفقة مثل أن اللاعب عازم على الرحيل، كما أنه مدربه بيب جوارديولا تعهد بالسماح له بالمغادرة.

وأوضحت أن كالفين فيليبس منح الموافقة على الانتقال إلى برشلونة في يناير على سبيل الإعارة، بشرط ضمان الدقائق التي سيحصل عليها في المباريات.

وذكرت أن الصفقة تعتمد الآن على أمرين، أولهما كرم فيليبس مع برشلونة بأن يوافق على خفض راتبه للحد الأدنى المسموح للبارسا مع الصفقات الجديدة.

أما الأمر الثاني، أن يحصل برشلونة على النسبة الخاصة به (20%) من صفقة بيع لاعبه السابق جان كلير توديبو مدافع نيس، الذي يرتبط بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.