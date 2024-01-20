5 من 10.. ماذا يفعل منتخب مصر في غياب صلاح "اضطراريا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى منتخب مصر نبأ صادما، بإصابة نجمه محمد صلاح في مباراة غانا (الخميس) في كأس أمم أفريقيا 2023.

وسقط محمد صلاح على أرض الملعب في الدقيقة 43 من مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، إثر تعرضه لإصابة.

ولم يتمكن النجم المصري من استكمال اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2)، ليدفع روي فيتوريا مدرب "الفراعنة" بمصطفى فتحي بدلا منه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وأعلن اتحاد االكرة أن محمد صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا لإصابته في شد بالعضلة الخلفية

يأتي ذلك تزامنا مع استعداد منتخب مصر لخوض مباراة قوية وحاسمة أمام كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سيتحدد بناء عليها مصير "الفراعنة" في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

ماذا يفعل منتخب مصر في غياب صلاح "اضطراريا"؟

ارتدى محمد صلاح قميص منتخب مصر لأول مرة في سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين غاب عن 10 مباريات بشكل اضطراري بسبب الإصابات.

وفي المباريات المذكورة، حقق منتخب مصر 5 انتصارات، بينما خسر 3 مرات وتعادل في مناسبتين.

صلاح غاب عن خسارة مصر أمام تشاد (0-1) في تصفيات كأس العالم 2018 بسبب إصابة في الركبة، أبعدته عن الفوز على نفس المنافس (4-0)، وذلك في نوفمبر 2015.

وفي ظل إصابة صلاح في الكتف بنهاية موسم (2017-2018)، غاب نجم ليفربول عن التعادل وديا مع كولومبيا (0-0) والخسارة (0-3) أمام بلجيكا في يونيو 2018.

وفي أكتوبر من نفس العام غاب صلاح عن الفوز (2-0) على إي سواتيني في تصفيات كأس أمم أفريقيا بسبب إصابة في الفخذ.

صلاح لم يتمكن من المشاركة في فوز مصر على بوتسوانا وديا (1-0) في أكتوبر 2019 بسبب إصابة في الكاحل، أبعدته أيضا عن التعادل (1-1) مع كينيا و(0-0) مع جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا في الشهر التالي.

كما غاب "مو" عن الفوز على توجو مرتين (1-0) و(3-1) في تصفيات كأس الأمم في نوفمبر 2020، بسبب إصابته بفيروس كورونا.