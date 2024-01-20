بالصور: الأهلي يغادر للإمارات لخوض معسكر مغلق خلال توقف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ إلي الإمارات؛ استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة ، ويمتد حتى يوم 28 يناير الجاري.

وتضم قائمة الأهلي للمعسكر كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف ، حازم جمال

الدفاع: أكرم توفيق، يوسف سيد عبد الحفيظ ، رامي ربيعة، إبراهيم حكم، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الجواد جودة، إسلام عبد الله، مازن أسامة.

الوسط : عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد طعيمة، مصطفى أبو الخير، فارس خالد ، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، حسين الشحات، كريم فؤاد

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي.

ويغيب عن الأهلي اللاعبون المنضمون للمنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وهم محمد الشناوي، حارس المرمى، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني ومروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب أيضاً الثلاثي الأجنبي للمشاركة في أمم أفريقيا وهم علي معلول ظهير أيسر المنتخب التونسي، وأليو ديانج لاعب ارتكاز منتخب مالي، وبيرسي تاو، جناح أيمن منتخب جنوب إفريقيا.

ويغيب أيضاً لاعبو الأهلي المنضمون للمنتخب الأولمبي حمزة علاء حارس المرمى وكريم الدبيس.