"عيب تعملوا كدا مع صلاح".. إكرامي يوجه رسالة نارية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - شن إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما كبيرا على منتقدي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

وكان محمد صلاح رفض استكمال مباراة غانا الماضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخرج من الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة.

وقال "إكرامي"في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "عيب اللي بتعملوه مع صلاح على السوشيال ميديا وبعض النقاد واللاعبين القدامى، ايه تخوضون في عرضه وتتهموه بالباطل".

وأضاف: "صلاح خرج وهو مصاب، ده رافع رأس الجميع وبنتفرج على مباريات ليفربول ونشجعه عشان هو بيلعب فيه".

أكمل: "حزين جدا بسبب من يشككون في وطنية محمد صلاح دون معرفة الحقيقة الكاملة، وأطالبهم بالمساندة بدلا من توجيه الاتهامات بالباطل".

وكان اتحاد الكرة أعلن إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخليفة وغيابه عن مواجهتي منتخب مصر مع كاب فيردي في الجولة الأخيرة ومباراة الدور التالي حال الصعود.

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