بعثة الأهلي تصل مطار دبي لخوض معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دبي، اليوم السبت 20 يناير، لبدء معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات، ضمن تحضيرات الأحمر للفترة المقبلة.

ويخوض فريق الأهلي مباراتين وديتين، خلال معسكر الإمارات، للإعداد إلى المرحلة المقبلة، ويستمر المعسكر حتى يوم 28 يناير الجاري.

وأعلن نادي الأخدود السعودي خوض مباراة ودية ضد الأهلي، يوم 23 يناير الجاري، خلال معسكر أبوظبي في الإمارات.

اقرأ أيضًا:

كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الزمالك لا".. حسن شحاتة يكشف سر لأول مرة عن تدريب منتخب مصر (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)