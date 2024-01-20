ركلات الترجيح تحسم لقاء الزمالك مع الوحده الإماراتى

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت اللجنة المنظمة لدورة الوحدة الودية مسؤولي نادي الزمالك بلائحة البطولة، قبل لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ستاد آل نهيان في نصف نهائي البطولة.

وتنص اللائحة على الاحتكام لركلات الترجيح، حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، كما أن التغييرات ستكون مفتوحة لجميع الفرق دون الاقتصار على عدد معين من التغييرات.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة، ويرافق البعثة أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.