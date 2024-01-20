أنشيلوتي يعلق على أزمات فينيسيوس المتكررة

ياسر رشاد - القاهرة - علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الأزمات التي يفتعلها البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد المشاجرة التي حدثت بين اللاعب وبعض لاعبي أتلتيكو مدريد، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة من أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تصريحات أنشيلوتي

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ألميريا، حيث قال: "يوم الثلاثاء كان أخر مرة تكلمت بها مع فينيسيوس، فقد وجهت له الشكر على ما قاله، بعدما سجل 3 أهداف في نهائي كأس السوبر".

وتابع: "بالتأكيد، أشكر فينيسويوس على ما يحاول القيام به وأخبره بالأشياء التي يحتاج إلى تحسينها".

وتابع أنشيلوتي تصريحاته: "هناك عدد من اللاعبين يستحقون اللعب في مباراة الغد، لابد لي من أخذ هذا في حساباتي، فهؤلاء الذين لعبوا مباراة الخميس إذا تعافوا جيدًا، سندفع بالتشكيلة الأفضل".

وأكمل: "هدفنا ليس إعطاء دقائق للاعين لكننا نسعى للفوز بالمباريات".

وأكمل المدرب الإيطالي تصريحاته: "تشواميني خاض نهائي كأس السوبر، وقدم أفضل مستوى له وربما هي المباراة الأفضل له، كما أن في موقعة الكأس لم يلعب منذ البداية، لكن كان يمكنه أن يفعل ما هو أفضل في لقطة جريزمان".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته: "بالتأكيد نحن لدينا حالة من الحماس، الفريق ينافس ويلعب كرة قدم جيدة للغاية، وباستثناء كورتوا وميليتاو وألابا، فإن الجميع بخير ولديه الفرصة للعمل في هذين الأسبوعين وهذا أمر جيد جدًا بالنسبة لنا".