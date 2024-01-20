محمد ياسين يحرز برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بالبحرين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

وحصل ياسين على الميدالية البرونزية عقب خسارته في دور نصف النهائي من بطل إيرلاندا بنتيجة 11-15.

واستهل ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات، ثم فاز ياسين في دور ال 64 على بطل الإمارات بنتيجة 15-4.

وفي دور ال 32 حقق ياسين الفوز على بطل هولندا بنتيجة 15-9، ثم فاز ياسين في دور ثمن النهائي على بطل استراليا بنتيجة 15-7.

وفي دور ربع النهائي حقق ياسين الفوز على بطل بريطانيا بنتيجة 15-11، وبعدها خسر ياسين في دور نصف النهائي من بطل إيرلاندا لينهي مشواره في البطولة محققا الميدالية البرونزية.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل وبدرالدين الجزيري وياسين المهدي ويوسف عيسى وعمر عزالدين وياسين حجاج عمو سليم وزياد تعيمه.

ومن المقرر أن تقام غدا منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.