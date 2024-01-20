غياب مدافع منتخب السعودية عن مواجهة قرجيكستان في كأس آسيا

تأكد غياب ناصر الدوسري، مدافع أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن مواجهة قرجيكستان، في إطار منافسات كأس أمم آسيا بسبب الإصابة.

وأوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي نشره اليوم السبت، أكد خلاله أن ناصر الدوسري اكتفى بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.

واختتم المنتخب السعودي، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب قرجيكستان، يوم غدٍ الأحد على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

اقرأ أيضًا.. بعد تصريحاته الصادمة.. لابورت يحسم مصيره مع النصر السعودي

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، تمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرجيكستان، تايلاند.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.