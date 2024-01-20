رد فعل مفاجئ من كلوب على طلب إريكسون بتدريب ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن موقفه من طلب سفين جوران إريكسون المدير الفني التاريخي للاتسيو الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وأعلن إريكسن قبل أيام إصابته بالسرطان، وكشف عن أمنتيه لتدريب ليفربول، حيث أنها الشيء الذي كان ينقصه قبل اعتزال التدريب.

وقال كلوب في تصريحاته ردًا على طلب إريكسون:” إنه مرحب به للغاية لقدومه إلى هنا، يمكنه الجلوس في مقعدي في مكتبي والقيام بمهمة مدرب ليفربول ليوم واحد “.

وأضاف الألماني في تصريحاته:” قد يكون البقاء على مقاعد البدلاء أكثر صعوبة بعض الشيء، ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مر السنين، أعتقد أن هذا بالتأكيد شيء سنخبره لإريكسون”.

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وأنهى المدير الفني لنادي ليفربول حديثه قائلا:”يمكن أن يأتي إريكسون ويقضي بضع ساعات رائعة هنا، أنا متأكد من أننا نريده هنا بالتأكيد”.

ويعد إريكسون هو أسطورة التدريب في ناديي لاتسيو وبنفيكا