صراع ثلاثي لضمه.. حقيقة استغناء الاهلي عن صلاح محسن في يناير

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، يخطط للإطاحة بمهاجم الفريق، صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت مصادر أن ما تم تداوله عن قيام النادي الاهلي بتوجيه الشكر لصلاح محسن غير صحيح على الإطلاق.

وأكدت أن صلاح محسن مهاجم الاهلي، لديه أكثر من عرض من أندية سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي ونادي زد لضمه في فترة انتقالات يناير الجاري.

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وتقوم إدارة النادي الاهلي بمناقشة العروض المقدمة لحسم مصير اللاعب في يناير الجاري بشكل رسمي، سواء بالبقاء أو الرحيل إذا كان العرض مناسبّا.

جدير بالذكر أن صلاح محسن غاب عن التواجد مع بعثة النادي الاهلي في الإمارات من أجل خوض معسكر خارجي خلال الفترة الحالية.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فقط.