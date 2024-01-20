صلاح محسن خارج الأهلي ويقترب من هذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مصدرداخل النادي الأهلي لـ"الخليج 365"، استبعاد صلاح محسن من معسكر النادي الأهلي في الإمارات، مشيرا إلى أنه اتفق على الرحيل.

وقال المصدر: "صلاح محسن خرج من معسكر الفريق في الإمارات، بناء على اتفاق مع الجهاز الفني الذي وافق على رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية".

واختتم: " صلاح محسن يرتب حاليا أموره مع بعض الأندية وفريق سيراميكا كليوباترا يقترب من ضمه".

ووصلت بعثة الأهلي، صباح اليوم السبت، الإمارات لخوض معسكر، يستمر حتى يوم 28 يناير الجاري، ضمن استعدادات الفريق للفترة المقبلة، ويخوض خلاله وديتين.

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