شاهد بالفيديو.. هدف الوحدة الإماراتي في شباك الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الوحدة الإماراتي على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي تُجري خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الوحدة الودية.

جاء هدف الوحدة عن طريق اللاعب منصور المنهالي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من المباراة، في المباراة التي يشهدها ملعب آل نهيان.

وكان الشوط الأول قد شهد تعادلًا سلبيًا بدون أهداف، حيث أضاع الفريقان عددًا من الفرص المؤكدة للتهديف خلال المباراة.

هدف مباراة الوحدة الإماراتي في شباك الزمالك

وكان الجهاز الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى : محمد عواد

الدفاع :عمر جابر، محمود حمدي " الونش"، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف " روقا"، محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي:

عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.