الأخضر يطمح في خطف بطاقة ثمن النهائي أمام قرغيزستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب الجماهير السعودية ومحبو الأخضر عند الـ 8.30 مساء اليوم مواجهة منتظرة لعشاق الكرة الآسيوية تلعب على استاد أحمد بن علي، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره القرغيزستاني في كأس آسيا 2024.

وتأتي المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى الأخضر لتعزيز موقعه بعد الانتصار الأول على عمان بهدفين لهدف الذي جعله وصيفا لمجموعة السادسة بفارق الأهداف عن تايلاند، والتأهل إلى ثمن النهائي بينما يأمل منتخب قرغيزستان في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارتة الماضية أمام تايلاند بهدفين دون مقابل والمنافسة في البطولة القارية.

التأهل المبكر

ويتطلع المنتخب السعودي للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

أما منتخب قرغيزستان فيدخل المباراة بحثا عن تعويض خسارته الأولى الماضية، ويعول كثيرا على هذه المواجهة للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل.

ويتوقع أن يبدأ الإيطالي مانشيني المباراة بنفس الطريقة التي خاض بها المواجهة الأولى، معتمدا على خطة ( 3-5-2). حيث يركز الأخضر على الاستحواذ والضغط العالي للسيطرة على مجريات اللعب.

في المقابل، يتوقع أن يلعب المدير الفني لقرغيزستان السلوفاكي شتيفان تاركوفيتش بخطة (4-4-2)، محاولا تأمين مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة كأسلوب رئيسي للوصول إلى مرمى المنتخب السعودي.

المنتخبات الصاعدة

ولا تعكس نتيجة المنتخب القرغيزستاني الماضية وخسارتة من تايلاند أنه سيكون صيدا سهلا بل إنه نجح في التصفيات أن يكسب المنتخب العماني، وبالرغم من كونه من المنتخبات الصاعدة في القارة، إلا أنه يظهر تطورا ملحوظا في الأداء والتنظيم، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام السعودية.

وتعد مواجهة المنتخبين الليلة هي المواجهة الثالثة بينهما، حيث كان الفوز في المواجهتين السابقين من نصيب المنتخب السعودي عندما تقابلا خلال كأس آسيا 1996.

عودة سعودية وتفوق قرغيزستاني

تفوق منتخب قرغيزستان رغم خسارة في الجولة الماضية أمام تايلاند بهدفين نظيفين، بأفضلية التسديد بمجموع 13 محاولة، مقابل 12 لتايلاند.

فيما نجح المنتخب السعودي الكروي الأول في تحقيق الفوز في ثلاث دورات من أصل آخر أربع دورات له بكأس آسيا، وهو رقم يتساوى بإجمالي الانتصارات التي حققتها قبل ذلك في آخر 12 مباراة، حيث فازت 3 مرات مقابل تعادل مزدوج وخسارة 7 كرات.

البريك بديل الدوسري

سيكون محمد البريك بديلا عن زميله ناصر الدوسري في منطقة الظهير الأيسر بعد تعرضه لإصابة عضلية في لقاء عمان الماضي.

أبرز ما ذكره مدرب قرغيزستان:

أكد السلوفاكي تاركوفيتش أن مهمة فريقه أمام المنتخب السعودي ستكون صعبة للغاية.

نأمل أن نظهر بصورة أفضل بعد خسارتنا الأولى.

سنلعب على نقاط ضعف المنتخب السعودي، لقد قمنا بتحليل مباراتهم الأخيرة أمام عمان.

المنتخب السعودي لا يعتمد على لاعب واحد، جميع لاعبيهم مميزون ومانشيني يعتبر أحد أبرز المدربين على مستوى العالم.

السعودية أحد أفضل منتخبات آسيا، وأثبتوا ذلك في المونديال الأخير.

نحتاج إلى وقوف الحظ بجانبنا في المباراة حتى نتمكن من الفوز على المنتخب السعودي.

أبرز ما ذكره مدرب الأخضر في المؤتمر الصحفي: