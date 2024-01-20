مصير هندرسون يهدد بنزيما مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحيط الغموض بمستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه الاتحاد، بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت، بسبب تأخر انضمامه إلى صفوف الفريق، عقب نهاية الإجازة الممنوحة للاعبين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان اللاعب قد عاد إلى مدينة جدة، الخميس الماضي، بعد أن تخلف عن مرافقة الاتحاد في معسكره الحالي بمدينة دبي الإماراتية، وانقطعت الاتصالات معه خلال الأيام الماضية.

وتأخرت عودة كريم بنزيما إلى الاتحاد لمدة 17 يوما، وهو ما أغضب إدارة النادي الجداوي ومدرب الفريق، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي رفض التحاق اللاعب بمعسكر دبي، بحسب تقارير صحفية متنوعة.

من جهتها، أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن بنزيما علاقته جيدة مع ناديه، موضحا أنه كان يقضي إجازته في جزيرة موريشيوس الأفريقية، ثم وجد نفسه عاجزا عن السفر إلى جدة والتواصل مع ناديه؛ بسبب الإعصار الذي جعل وصوله متأخرا.

مشكلة كريم بنزيما الأخيرة زادت من أزمته في الاتحاد، بعد أن واجه انتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع مستواه.

وتخشى جماهير «العميد» أن تكون نهاية النجم الفرنسي في «العميد» مشابهة لما حدث مع الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق، وانتقل إلى أياكس الهولندي، بعد أشهر بسيطة من انضمامه إلى الفريق السعودي.