الأردن يفرط في الانتصار على كوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط الأردن في فوز ثمين على كوريا الجنوبية، بالتعادل الإيجابي 2-2 أمس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة.

بدأ منتخب كوريا الجنوبية، المباراة مهاجما، ووضع الأردن في ملعبه، وشكلت تحركات سون وشو جيو سونج ولي مانج، خطورة على مرمى أبو ليلى.

وتسبب لاعب النشامى إحسان حداد، في احتساب ركلة جزاء لصالح كوريا، بعدما عاد الحكم القطري سلمان الفالحي لتقنية الفار، ونفذ سون ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الثامنة. وتوج منتخب الأردن، جهوده بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 38، من ضربة ركنية نفذها محمود مرضي، حاول مدافع كوريا بارك يونج إبعادها لتستقر بالخطأ داخل شباك فريقه. وسجل الأردن، هدفه الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعمل منتخب الأردن على امتصاص اندفاع منافسه وقتل اللعب لكسب الوقت قدر الإمكان. وفي الدقيقة 90، سجل منتخب كوريا، هدف التعادل، بعد هجمة من الجهة اليمنى، حيث حاول يزن العرب، إبعاد الكرة، لكنه أودعها بالخطأ في مرماه.